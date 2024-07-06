Англія

Сума трансферу 20-річного футболіста становитиме близько 14-15 млн євро.

Півзахисник Базеля Ренато Вейга незабаром стане гравцем лондонського Челсі, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби домовилися про трансфер 20-річного португальця, який обійдеться "синім" 14-15 мільйонів євро.

Також наголошується, що Челсі вже погодив особистий контракт із футболістом.

Минулого сезону Вейга провів 25 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. Він перебрався до швейцарського клубу зі Спортінгу за 4,6 млн євро минулого літа.