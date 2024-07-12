Нова угода з 20-річним футболістом розрахована до літа 2027 року.
Тобіас Кольєр, Getty Images
12 липня 2024, 12:47
Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із молодим півзахисником Тобіасом Кольєром.
Нова угода з 20-річним англійцем розрахована до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Додамо, що Тобіас ще не дебютував за основну команду "червоних дияволів".
Минулого сезону Кольєр провів 27 матчів за молодіжну команду, в яких зробив один асист.