Англія

Нова угода з 20-річним футболістом розрахована до літа 2027 року.

Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із молодим півзахисником Тобіасом Кольєром.

Нова угода з 20-річним англійцем розрахована до літа 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Додамо, що Тобіас ще не дебютував за основну команду "червоних дияволів".

Минулого сезону Кольєр провів 27 матчів за молодіжну команду, в яких зробив один асист.