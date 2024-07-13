Англія

Нова угода розрахована до червня 2027 року.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Вілфредом Ндіді.

Нова угода з 27-річним нігерійцем розрахована до літа 2027 року.

Ндіді виступає за Лестер із 2017 року. За цей час він провів 273 матчі, забив 17 голів та віддав 17 асистів.

Минулого сезону Ндіді відіграв 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Лестер Сіті посилився захисником Аталанти.