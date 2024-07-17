Англія

Український захисник продовжує відновлення після травми.

Захисник збірної України Віталій Миколенко пропустить частину передсезонної підготовки через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

25-річний українець отримав травму в матчі Євро-2024 проти Бельгії (0:0), через що він не поїхав з "ірисками" на передсезонні збори до ірландського Дубліна.

"Миколенко все ще відновлюється після пошкодження – нічого серйозного. Він приєднається до команди пізніше цього тижня або на початку наступного", — сказав головний тренер Евертона Шон Дайч.

Минулого сезону Миколенко провів 34 матчі, в яких забив два м'ячі.