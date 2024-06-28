Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua склав рейтинг футболістів, що добре себе проявили на цій стадії континентального форуму.

Груповий етап Євро-2024 завершено. Попереду чекає цікавий та насичений плей-оф. Нинішній чемпіонат Європи не дарма називають одним з найкращих в історії турніру. Багато голів, інтриги, крутих подій вже зараз здатні називати його таким. Також на великих турнірах традиційно запалюється багато зірок, що потім нерідко йдуть у топові команди. У цьому матеріалі розберемося, хто саме здивував вболівальників найбільше.

Ріккардо Калафіорі, збірна Італії

В сезоні-2023/24 Болонья виступила помітно вище очікувань, вийшла у Лігу чемпіонів, а головний тренер Тіаго Мотта розкрив багато гравців. Одним з них є Калафіорі.

Центральний захисник став одним з найкращих на своїй позиції не лише у Серії А, а загалом в топових чемпіонатах, тому його виклик на Євро не здивував. Куди несподіваніше стало те, що тренерський штаб зробив ставку на нього, як основного у збірній Італії. Здавалося, що враховуючи вік буде зроблено ставку на інших футболістів. Втім, Ріккардо не підвів.

Початок був хорошим — в матчі зі збірною Албанії центрбек виконав декілька важливих захисних дій, але у зустрічі другого туру з Іспанією забив автогол, який став вирішальним, тому звалилося багато критики. Зате вдалося компенсувати це асистом на Маттео Дзакканьї у важливий момент з Хорватією, коли стояло запитання про вихід "скуадри адзурри" до плей-оф.

Наразі гра володаря кубку Анрі Делоне викликає сумніви, але до Ріккардо та ще декількох футболістів навряд чи можуть бути якісь претензії.

Жорж Мікаутадзе, збірна Грузії

Форвард є вихованцем Ліона, але розкрився вже у складі Меца. Кампанія-2022/23 виявилася проривною для нього — 24+9 в усіх турнірах, що допомогло команді знову вийти у Лігу 1. На тлі цього Аякс вирішив зробити ставку на Жоржа і прогадав. У першій половині нинішнього сезону він не відмітився жодним голом чи асистом.

Зате допомогла оренда в Мец, де Мікаутадзе зробив 14+4 і набравши форму поїхав зі збірною Грузії на Євро-2024. А потім був блискучий перформанс. На груповому етапі форвард забив в кожному матчі, а також розпочав історичну перемогу над Португалією асистом на Хвічу Кварацхелію.

Майже немає сумнівів, що Аякс навряд чи захоче його відпускати цього літа. Своїми виступами Жорж точно заслужив на підвищення.

Ніко Вільямс, збірна Іспанії

На даний момент "фурія роха" приємно дивує. Команда впевнено виграла свою групу з максимумом балів, а також буде одним з головних фаворитів на перемогу у турнірі. Важко виділити в ній якісь конкретні персоналії, тому що в першу чергу сильний колектив, але враховуючи потужну атаку можна відмітити одного з її представників.

Ніко Вільямс з Атлетіка Більбао грає лише другий великий форум, але вже чудово себе зарекомендував. Зараз Іспанія йде на п'ятому місці за кількістю успішних спроб дриблінгу, на цій же позиції знаходиться і вінгер. Поки що він не забив жодного голу, але регулярно намагається створювати небезпеку.

До прикладу, влучив у каркас воріт в матчі з Італією. Чемпіонат Європи хороша можливість ще більше звернути увагу на свою персону з боку передових клубів континенту.

Іван Шранц, збірна Словаччини

В загальному, колектив Франческо Кальцони приємно здивував на груповому етапі. Зміг перемогти збірну Бельгії, демонстрував сучасний футбол та заслужено вийшов у плей-оф. Втім, головний герой вийшов несподіваним.

Більшу частину своєї професійної кар'єри Іван Шранц провів у словацьких або чеських командах, зараз виступає у Славії. Гольові звитяги чекали від Станіслава Лоботки, Юрая Куцки, Лукаша Гарасліна, а на авансцену вийшов саме досвідчений вінгер.

Спершу переможний гол колективу Доменіко Тедеско, а потім і м'яч у ворота збірної України. Цікаво те, що він дебютував за збірну лише у 2020 році.

Єрді Схаутен, збірна Нідерландів

В "оран'є" важливу роль відіграють півзахисники. Саме вони нерідко допомагають рухати м'яч вперед, звільняють простір для гравців групи атаки, диригують з глибини. Завдяки грамотним діям Єрді Схаутена вдається в тому числі дозволяти багатьом креативним футболістам мати більше свободи в плані творчості на полі.

Коли хтось з його товаришів у центрі піднімається вище (переважно Джоуї Верман), опорник знаходиться у нижчій позиції і допомагає в разі чого руйнувати підходи суперника на власну третину.

В Єрді не зовсім вийшло заявити про себе в Болоньї, але трансфер до ПСВ знову змусив говорити щодо його можливого переходу в один з топових чемпіонатів.

Крістоф Баумгартнер, збірна Австрії

Півзахисник добре себе зарекомендував у Гоффенгаймі, де був одним з лідерів команди. Трансфер до Лейпцига виглядав можливістю піти на підвищення та ще сильніше спрогресувати, але сезон навряд чи можна заносити до успішних. Крістофу не вдалося виграти конкуренцію в колективі Марко Розе, тому виступи за збірну Австрії на Євро-2024 — це шанс добре себе показати і довести свій високий рівень.

Саме його внесок в тому числі дозволив хлопцям Ральфа Рангніка перемогти Польщу і Нідерланди. В першому випадку він забив переможний гол, а в другому — віддав асист на вирішальний м'яч.

Н'Голо Канте, збірна Франції

Трансфер в Саудівську Аравію багато ким сприймався, як поступове завершення кар'єри півзахисника на топовому рівні. Втім, на самому Євро ми побачили, що зарано про це говорити. У складі команди Дідьє Дешама, яка загалом виступила на груповому етапі не надто вдало, Н'Голо виступив блискуче. Зв'язував атаку та захист, розганяв атаки, а також традиційно виконував великий об'єм роботи в обороні. Встигав відбирати м'ячі, робити перехоплення, давав інтенсивність.

Не дивно, що Канте став чи не найяскравішим гравцем збірної Франції на груповому етапі. Не дарма його викликали у національну команду на турнір.

Штефан Пош, збірна Австрії

Ще один представник однієї з головних несподіванок групового етапу. Правий латераль Болоньї провів чудовий сезон, як і його команда, а також продовжує демонструвати клас на чемпіонаті Європи. Його роль полягає головним чином не в атакувальній грі, головний акцент робиться на успішні виступи у захисті. Наразі він знаходиться у топі за багатьма показниками.

Є четвертим за кількістю єдиноборств, перехоплень м'яча, одним з лідерів за кількістю заблокованих ударів. Враховуючи інтенсивний стиль гри команди Ральфа Рангніка дані аспекти є дуже важливими.

Барт Вербрюгген, збірна Нідерландів

В попередні роки здавалося, що в команди є криза топових воротарів. Викликалося багато гравців на цю позицію, але жодному не вдалося закріпитися надовго. Нинішній чемпіонат Європи може змінити ситуацію. Рональд Куман вирішив зробити ставку на голкіпера Брайтона Барта Вербрюггена і той віддячив йому за довіру важливими сейвами на груповому етапі. Входить у рейтинги найкращих у своєму амплуа на турнірі.

Наприклад, за кількістю спасінь, деяким іншим метриками. А ще нормально грає ногами, що також важливо для гри його національної команди.