Форвард Атлетвко Альваро Мората найближчим часом стане гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво італійського клубу виплатило відступні в контракті 31-річного іспанця мадридському Атлетіко, які становлять 13 млн євро. 

Футболіст підписав контракт з "россонері" за схемою "4+1". 
Минулого сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.
Раніше Мората прокоментував перемовини з Міланом.