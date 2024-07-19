Інсайдер розкрив деталі угоди між іспанцем та італійським клубом.
МОРАТА, GETTY IMAGES
19 липня 2024, 13:55
Форвард Атлетвко Альваро Мората найближчим часом стане гравцем італійського Мілана. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво італійського клубу виплатило відступні в контракті 31-річного іспанця мадридському Атлетіко, які становлять 13 млн євро.
Футболіст підписав контракт з "россонері" за схемою "4+1".
Минулого сезону Альваро Мората відіграв за Атлетіко 48 матчів, забив 21 гол та віддав 5 результативних передач.