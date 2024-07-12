Іспанія

Представляємо переклад інтерв'ю Андрія Луніна виданню Marca.

Андрій Лунін зростав, захоплюючись Ікером Касільясом і Кріштіану Роналду, але, бувши молодим голкіпером, мріяв грати за харківський Металіст.

Мадрид був недосяжний для Луніна, який народився в місті, де немає професійних команд, з декількома полями, які були в жахливому стані. В 11 років він поїхав з рідного міста, щоб спробувати себе у футболі.

Він подолав усілякі труднощі, щоб провести найкращий сезон у своєму житті на Сантьяго Бернабеу. Його останній сезон, у якому він був воротарем стартового складу Реала, став нагородою за наполегливу роботу, яка, як він сподівається, триватиме в наступні роки, хоча він не може цього гарантувати. Лунін чітко дає зрозуміти, що хоче продовжувати працювати у складі "вершкових".

- Що ти робиш тут, у Мадриді, якщо ти щойно завершив участь на Євро! Ти не їздив у відпустку?

- Я декілька днів провів на пляжі з родиною, трохи відключившись.

- Де ти провів відпустку?

- Я був у Марбельї тиждень і кілька днів у Римі.

- Футболісти їздять на Ібіцу, Мальдіви... А ти ні?

- На Ібіці багато шуму, це не моє. А Мальдіви, наприклад, дуже далеко. Два дні витрачаєш на дорогу. Мені більше подобається щось ближче. Ми ніколи не були в Марбельї, тому спробували. Нам дуже сподобалось.

- Минулого року відпочивали на Бенідормі?

- Так, між Бенідормом і Аліканте. Ми жили в невеличкій віллі. Це було дуже зручно, тому що у нас був поруч пляж.

Весь вільний час присвячую сім'ї, сину і дружині. Намагаюся проводити з ними багато часу.

- Чи вдалося тобі відключитися від футболу?

- Так. Я багато працював і подорожував протягом усього сезону, і пару разів на рік доводиться відключатися, тому що тоді ти повертаєшся з більшим бажанням до футболу. Коли ти без м'яча 10 днів, ти відчуваєш набагато більше збудження.

- Ви сказали, що були у відпустці з родиною. Вони тут живуть чи в Україні?

- Моя родина, крім батька, в Україні. Він переїхав до мене шість років тому, хоча живе окремо. Решта в моєму місті, в Україні. Моя дружина, мій син і моя свекруха, яка живе з нами, тому що вона виїхала з країни через війну.

- Як вам вдається зосереджуватися на футболі з усім, через що проходить ваша країна?

- Перші два місяці було дуже важко. Пам'ятаю першу ніч, коли все почалося... Було дуже важко. І перші два місяці нам з дружиною було дуже важко. Чесно кажучи, я більше був поза командою, ніж усередині неї. Тому що коли у вас там родина та друзі, і ви бачите, як вони бомбардують, чинять усі ті звірства... Як футболіст я був не в найкращій формі. Я був у стресі, мені було погано.

Проходить час, а це ненормально, звикаєш до того, що відбувається. Ми не знаємо, скільки часу минуло з початку війни. Люди там (в Україні) теж, і це дивує.

Я намагаюся цього не забувати. Коли я завантажую дописи в соцмережі, я роблю це для того, щоб люди бачили, що відбувається, щоб вони бачили правду... Я намагаюся простягнути руку допомоги людям, які приїздять з України до Іспанії. Ми допомагаємо їм шукати роботу, допомагаємо з оформленням документів, з житлом... Є багато матерів, які ходять одні з маленькими дітьми, і ми допомагаємо з одягом, харчуванням...

- Скільки часу ви витрачаєте на це?

- Багато, особливо моя дружина. Особливо вона допомагає тим мамам, які приходять з дітьми.

- Наскільки ви сумуєте за своєю країною?

- Я поїхав шість років тому. Я повертався в Україну лише для того, щоб зосередитися на збірній.

Я пішов з дому, коли мені було 11 років, і з того віку жив один та звик до цього, часто міняв місця проживання, подорожував... Тому зараз мені було неважко перебувати за межами країни. Але я хочу, щоб це (війна) закінчилося зараз, щоб люди жили в мирі, щоб люди моєї країни були щасливі.

Реал допоміг, надіславши багато речей в Україну. Спочатку всі підбадьорювали мене і допомагали подолати це й зберігати спокій. Мені пропонували спочатку не тренуватися, але я цього не хотів, тому що вдома у мене буде ще більше стресу. Принаймні, працюючи, я на деякий час відволікався.

– Я ви бачите вирішення конфлікту?

- Я не знаю, я цього не розумію. Це велика політика. Я просто хочу, щоб це закінчилося, і єдине, що я можу зробити, це допомогти. Але люди, які мають покласти цьому край, будь ласка, покінчіть із цим зараз.

— Чемпіонат Європи був особливим для України?

— Так, відколи почалася війна, футбол для країни став особливим, тому що мільйони українців стежать за нами і отримують трохи радості. Перед іграми нам надсилали відео, фото, аудіо, прапори... Також ми бачили, що солдати дивилися ігри. Ми дивилися ці відео і чули вибухи, але вони дивилися гру! Це хвилювало нас, викликало мурашки по шкірі, але також посилило тиск. Спочатку нам потрібно було пройти плей-оф у березні, і ми це зробили. І тоді ми хотіли подарувати людям радість від виходу в 1/8 ЧЄ, подякувати бійцям, які нас захищають... Нам дуже прикро, що цього не сталось, тому що з футболом, який показали у другому і третьому турі, ми заслуговували на більше.

- Ви вибачалися після першої гри після Румунії (0:3)...

- Так, це те, що я мусив зробити. Цілком очевидно, що я зробив дві помилки. Перша помилка технічна, думаю, це може статися, але це все ж помилка. Я знаю, що означає помилка воротаря і помилка форварда. Помилка воротаря — це 90% голу.

Другий гол... Я не бачив польоту м'яча, а потім втратив його з поля зору на півдорозі, тому що захисник збирався його заблокувати... Я стрибнув наосліп, але промахнувся. І тому в кінці гри я пішов вибачатися, це найменше, що я міг зробити. Я перепросив і продовжив роботу.

Було прикро, адже це вперше команда з чотирма очками не проходить до 1/8 фіналу. Вирішальним став перший матч.

- Як тренер пояснив вам, що ви не будете грати у другій грі?

- Ніяк, пояснень не було. Ми не діти. Я також аналізую ігри і знаю, добре я зіграв чи погано. Я морально був готовий, що не зіграю, але тренувався на 100% на той випадок, якщо зіграю.

- І ви дізналися про це безпосередньо перед грою?

- Так, але це мене не здивувало, тому що я вже кілька днів морально готувався до цього. Я був налаштований не грати. Очевидно, мені було боляче.

Я грав два місяці з дискомфортом у колінах і ліктях. Я приймав таблетки, виконував спеціальні вправи, щоб продовжувати грати... Очевидно, я не хотів зупинятися, тому що це був мій рік, це був мій час показати клубу та моїм тренерам, що я дійсно вартий цього. Я зробив усе, щоб подолати цей біль і добре завершити рік. Я хотів допомогти і вийти на Євро на вершині своєї гри через усе, про що ми говорили, подарувати радість під час війни... Але те, що сталося, сталося не через ці незручності. Я хочу сказати, що мені було сумно, що, попри всі ці зусилля, я не зіграв краще в першій грі.

– Чому ти кажеш, що на Євро ти хотів довести свою цінність? Тобі не здається, що ти вже багато показав за сезон?

— Євро — це завершення року, найвищий рівень, де збираються найкращі. Після року, який я провів, я хотів закінчити його на позитивній ноті.

- Сезон був дуже складним у психологічному плані?

- Ментально Мадрид вимогливий до всіх. Що я маю на увазі? Я морально підготувався бути другим воротарем і бути готовим, коли це буде потрібно, якщо у Тібо Куртуа виникне якийсь дискомфорт.

Але потім він отримав травму, що було найгіршим, що могло з ним статися. Це було прикро, тому що він завжди надихав і підтримував мене. У той момент я також підтримав його, тому що він заслуговує на це, як ніхто інший, хоча для мене це могла бути можливість.

Відтоді я намагався зробити все, щоб показати, що зі мною теж можна вигравати, що я можу бути номером один, що зі мною теж можна бути спокійним. У перших двох іграх чемпіонату зіграв я, але потім тренер змінив рішення, мені довелося бути другим номером. Знову довелося працювати та чекати.

Психологічно мені дуже допомогла дружина, як завжди в ці роки, завдяки їй я ніколи не був у депресії. Тому, коли Кепа травмувався на розминці, я був готовий. І того дня мені пощастило, що я відбив пенальті, це додало мені впевненості та викид адреналіну.

Я намагався показати, що зі мною можна вигравати важливі матчі, що я готовий до великих речей. Це те, чого я хочу, над чим я працюю щодня.

- Чи була гра проти Сіті найбільш напруженою у вашій кар'єрі?

- Найкращий день – це день, коли ти виграєш титул, але я добре зіграв, наприклад, проти Лейпцига, Баварії... Також проти Браги, коли відбив пенальті.

І фінал Суперкубка. Я також пам’ятаю про гру проти Севільї. В кінці гри я не дав їм забити.

– Коли ти зрозумів, що не зіграєш у фіналі Ліги чемпіонів?

- У мене була температура, почував себе дуже погано... Такий стан тримався два дні, я думав, що помру. На третій день стало краще і я захотів тренуватися з командою. Я звернувся до команди, але мені зробили тест і сказали, що я заразний. Але слава Богу, що врешті-решт я зміг бути на фіналі, розігрітися з командою, побути на лаві запасних та відсвяткувати перемогу... Я б хотів не проходити через це і готувався би до фіналу з моїми партнерами по команді, і я зміг би зіграти у фіналі, тому що пройти довгий і важкий шлях і не грати...

- Ви дійсно думаєте, що грали б, якби не грип?

- Я не знаю, Анчелотті мені нічого не сказав. Можете запитати у тренера.

- Лунін продовжить грати в Реалі наступного сезону?

- Подивимося, подивимось... Залишилося не так багато часу до початку сезону.

- Ви хочете продовжити?

- Я хочу залишитися, але моє майбутнє в руках клубу. Ось що я можу сказати про своє майбутнє.

- Що це означає, що майбутнє в руках Мадрида?

- Ну, я сказав те, що хотів сказати. Я теж не знаю, що буде. Якби я не хотів бути тут, я б пішов у відпустку, але я хочу повернутися завчасно і продовжити, тому що я в найкращій команді у світі.

— Лунін беземоційний у роздягальні, як і на полі?

- Я не проявляю емоцій... В іграх я намагаюся контролювати свої емоції, тому що багато адреналіну, тому що дуже важливі ігри. Я намагаюся бути спокійним, щоб зосередитися. Я зосереджуюсь на грі, і все. Я спокійна людина, без особливих емоцій, хоча з дитиною це трохи змінилося, особливо в поведінці в сім'ї.

Хоча я такий з дитинства. Я не ходжу на вечірки, я волію бути вдома. Але на вечірці після перемоги в Ла Лізі та Лізі чемпіонів я стрибав і танцював з усіма. Але протягом року я не святкував.

- Чи вважаєте ви, що через такий спосіб життя важче визнавати свої успіхи?

- Я не женуся за обкладинками чи визнанням. Це те, що приходить з вами, якщо ви добре виконуєте свою роботу. Мої життєві мрії про футбол, розвиватися як особистість через спорт, завойовувати трофеї... Для мене головне — добре виконувати свою роботу і перемагати. Я задоволений лише двома обкладинками на MARCA і трьом заголовкам про мене. Думаєте, десять обкладинок зробили б мене щасливішим? Звичайно, ні. Я хочу більше перемог і менше обкладинок. Мені подобається, що Віні, Джуд на обкладинках... Я роблю свою справу.

- Про Мбаппе багато писатимуть?

- Бомбардир завжди на обкладинках, воротарі та захисники виконують брудну роботу. Слава за форвардами, але для мене це ідеально. Вони створюють голи і шоу. І особливо в Мадриді, де найкращі у світі. Для мене це честь розділити з ними команду.

- Вам цікаво розділити команду з Мбаппе?

- Так, особливо на особистому рівні, тому що ми всі знаємо його як гравця. Я хочу побачити його на тренуваннях. Тому що в іграх він буде таким же, як завжди, або кращим. Але я дійсно хочу відкрити Мбаппе як особистість. Він один із найкращих гравців у світі, і цікаво мати таку можливість у житті, побачити, яким він є поза камерами, у приватному житті... Залишилося зовсім трохи.

- Поговорімо про конкуренцію з Куртуа...

- Якщо з самого початку ви думаєте, що ви стовідсотково другий і що ви не можете досягти вершини, краще навіть не починати передсезонку. Я знаю, що я можу зробити, я знаю свій рівень, я знаю, куди я можу піти... Особливо після сезону, в якому я був більш послідовним і я бачив, що все можна зробити.

І я розумію, що це буде складно, тому що Куртуа — один з найкращих воротарів світу. Але це також робить мене кращим і сильнішим морально. Я хочу грати і бути номером 1, але це нормально, тому що цього хочуть усі гравці. Тому я збираюся добре тренуватися, змагатися, використовувати переваги хвилин, які я отримую, і, як я завжди кажу, робота завжди окупається тим чи іншим чином.

Тепер я маю продовжувати працювати та бути скромним, насолоджуватися повсякденністю та процесом перебування в Мадриді. Усі хочуть грати за Мадрид, але лише 20-30 гравцям у світі це вдається.

- Яким був Лунін у дитинстві? У який момент ви вирішили, що хочете стати воротарем?

- З 6 до 11 років п’ять днів на тиждень у своєму місті я грав на позиції нападника. На тренуваннях і в іграх. Але потім раз на тиждень я їздив в інше місто, до Харкова, на матч у ролі воротаря. В 11 років я пішов пробуватися в Шахтар, Металіст і ще одну школу, де не було основної команди. І я вибрав Металіст, і я вибрав бути воротарем, але з одного боку: мені було лінь бігати, а воротарі на тренуваннях бігають менше. Я не люблю бігати без м'яча! Мені більше подобається тренуватися з м'ячем.

Зараз у відпустці я вийшов на пробіжку на 20-25 хвилин, щоб підтримувати форму, і мені це не подобається. Для чого бігти? Куди це вас веде? Даєш роботу серцю і все, а я не люблю. Я віддаю перевагу силовим тренуванням та іншим складним вправам.

- Хто був вашим кумиром, коли ви були маленькими?

- Ікер Касільяс. Коли я грав на позиції нападника і воротаря, моїми кумирами були Кріштіану Роналду та Ікер. І тоді я зосередився на Касільясі. Мені також подобався Де Хеа — його реакція, його швидкість... Але ідеальним воротарем для Мадрида був Касільяс, приклад для мене.

- За кого Лунін вболівав, коли був маленьким?

- За Манчестер Юнайтед через Кріштіану і за Реал через Касільяса. А коли вони грали між собою, то за Мадрид.

— А Лунін мріяв грати за Мадрид?

- Це було неможливо. Коли я прийшов у Металіст, у нас була команда, яка доходила до чвертьфіналу чи півфіналу Ліги Європи. У нас був гарний стадіон "Павук", схожий на павука. У нас були дуже хороші гравці.

Я цілий рік був болбоєм, роздаючи м'ячі, і побачив футбол так близько, що мріяв зіграти на тому полі. Це була моя справжня мрія – грати за Металіст. Потім життя пішло своєю чергою. Я працював і все виходило само собою.

Підписання контракту з Реалом? Спочатку я не повірив, а потім злякався. Коли ти бачиш, що це правда, тобі страшно. Ви думаєте, що зазнаєте невдачі, що це не ваш рівень. Але минуло кілька днів, і мрія про Мадрид підкорила вас. Потім ви потрапляєте в клуб. Як тут не спробувати! Показують тобі стадіон, місто, поля, кімнати... А там ти кажеш, треба спробувати. Якщо хтось відмовляється від Мадрида, коли твоя кар'єра закінчується, це має бути сумно. Ви можете прийняти Мадрид, а потім зазнати невдачі, але ви мусите спробувати.

- Початок був непростим?

- Я знав це. Інша мова, інший рівень футболу... Це не має нічого спільного з рівнем України, але наполегливо працюючи, з тренерами та іншими гравцями, ти тут розвиваєшся, незважаючи ні на що. Ви повинні побачити ліміт, який у вас є.

Через чотири-п’ять місяців я навчився говорити іспанською, не просити допомоги щодня. Я добре адаптувався до країни, а потім зробив кроки вперед як воротар.

Бліц

- Ваш улюблений вид спорту крім футболу?

- Формула-1, баскетбол і теніс.

- Улюблений спортсмен?

- Майкл Джордан. Коли ти дивишся фільм і бачиш його кар’єру... Це змушує думати інакше і дозволяє мріяти. Все можливо.

- Кращий друг в роздягальні?

- Феде, Браім, Джуд... Але всі вони дуже хороші, це створює відчуття, що ви одна сім'я.

- Партнер, який змушує вас сміятися найбільше?

- Модрич, Віні, Кама, Рюдігер, Лукас...

- У тебе є псевдонім в роздягальні?

- У мене було два... Модрич винайшов один, але я не збираюся його говорити.

- Футболка особливого суперника?

- Нойєр, який змінив амплуа воротарів.

- Дайте визначення Флорентіно.

- Бос

- Чому ти одружився в спортивному костюмі?

- Ми з дружиною вирішили так, і це було легко і дуже комфортно. Це правда, що колись ми хочемо провести церемонію на пляжі, з родиною, без костюмів, коли вона в літній сукні, я в білій сорочці.