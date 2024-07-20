Англія

Саудівці не надто зацікавлені в продажі французького хавбека.

Вест Гем Юнайтед зробив усну пропозицію Аль-Іттіхаду щодо придбання опорного півзахисника Нголо Канте, передає видання The Athletic.

Повідомляється, що в четвер, 18 липня, клуб із Джидди відхилив усну пропозицію "молотобійців" у розмірі близько 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Лондонці зберігають великий інтерес до 33-річного француза, але саудівці не мають наміру відпускати його менш ніж за 25 млн.

Аль-Іттіхад і місцевий чемпіонат загалом надзвичайно цінують Канте, вбачаючи в ньому ключову фігуру в найближчій і довгостроковій перспективах. Сам гравець щасливий у Джидді. Контракт Нголо з Аль-Іттіхадом розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює опорника в 9 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Канте взяв участь у 44 матчах у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 6 асистами. Це була його дебютна кампанія в Саудівський Аравії після відходу з Челсі на правах вільного агента.

На Євро-2024 півзахисник узяв участь у 6 з 6 матчів збірної Франції, яка в півфіналі поступилась Іспанії, майбутньому чемпіону. Нголо визнали найкращим гравцем двох поєдинків "Ле Бле".