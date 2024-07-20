Англія

"Червоні дияволи" не готові розлучатися із футболістом на постійній основі.

Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, керівництво "червоних дияволів" готове відпустити 24-річного бразильця в оренду, якщо його потенційно новий клуб зможе повністю виплачувати зарплату у розмірі 83 тисячі євро на тиждень.

Також наголошується, що МЮ не має наміру здійснювати повноцінний трансфер футболіста цього літа.

Минулого сезону Антоні провів 38 матчів, у яких відзначився трьома голами та двома результативними передачами.