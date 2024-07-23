Україна: Перша ліга

"Хрестоносці" швидко знайшли заміну Цимбалу.

Сьогодні, 23 липня, стало відомо про відхід Миколи Цимбала з посади головного тренера першолігової ЮКСА.

Керівництво клубу дуже швидко знайшло заміну Цимбалу. Клуб із Київщини очолив колишній головний тренер Дружби 39-річний Дмитро Чирикал.

Останнім місцем роботи тренера була мирівська Дружба, з якою він став чемпіоном у Другій лізі.

"Вітаємо Дмитра Чирикала на новій посаді та бажаємо добитись нових висот разом з "хрестоносцями"!", – зазначає пресслужба клубу з Київщини.

Нагадаємо, ЮКСА і Звягель вибили Металург та Хуст із Першої ліги.