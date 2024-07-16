Іспанець може отримати найпрестижнішу індивідуальну нагороду.
РОДРІ, GETTY IMAGES
16 липня 2024, 12:26
Головним фаворитом "Золотого м'яча-2024" визначено півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. До цього на першому рядку був півзахисник мадридського Реала Вінісіус Жуніор.
ТОП-20 претендентів на "Золотий м'яч"-2024 за версією видання Goal:
1.Родрі (Манчестер Сіті)
2.Вінісіус Жуніор (Реал)
3.Джуд Беллінгем (Реал)
4.Даніель Карвахаль (Реал)
5. Лаутаро Мартінес (Інтер)
6. Тоні Кроос (Реал)
7.Кіліан Мбаппе (Реал)
8. Гаррі Кейн (Баварія)
9. Філ Фоден (Манчестер Сіті)
10.Ніко Вільямс (Атлетік)
11. Флоріан Вірц (Баєр)
12. Ламін Ямаль (Барселона)
13. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті)
14. Еміліано Мартінес (Астон Вілла)
15. Альваро Мората (Атлетіко)
16.Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
17. Хуліан Альварес (Манчестер Сіті)
18.Дані Ольмо (РБ Лейпциг)
19.Букайо Сака (Арсенал)
20. Родріго (Реал).