Англія

Капітан не приховував невдоволення партнерів.

Перемогу збірної Аргентини на цьогорічній Копа Америка-2024 в інформаційному просторі затьмарив учинок її футболістів під час святкування успіху на турнірі.

У автобусі після гри гравці "альбіселесте" заспівали расистських пісень на адресу французів, відео чого виклав у себе в соціальних мережах півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес.

Після цього здійнявся страшний ґвалт у футбольній спільноті, і "синім" довелось знижувати рівень напруги обіцянкою розібратись у ситуації.

Які саме заходи Челсі вживав щодо власного виконавця — інформація виключно внутрішнього вжитку, проте, судячи з останнього коментаря капітана клубу Ріса Джеймса, конфлікт остаточно вирішити досі не вдалось.

"Звичайно, це може мати вплив у майбутньому. Завжди є фактор того, що люди не відчувають себе добре через це, і може виникнути проблеми.

Але це тільки допоки не настане день, коли всі зберуться в одній кімнаті й просто поговорять.

Я не знаю, коли саме це станеться, але сподіваюсь, що все пройде спокійно, і ми зможемо нормально почати сезон.

Я трохи поговорив з Енцо, хоча це й було складно зробити, тому що ми перебували в різних часових поясах. Це була просто загальна розмова, він виклав мені свою точку зору на те, що сталось, і спробував пояснити свою ситуацію і те, як усе сталось.

Це дуже складна ситуація. У футболі немає місця расизму чи дискримінації. Я думаю, що він швидко підняв руку і визнав, що був неправий, і вибачився перед своїми товаришами по команді, перед клубом і перед іншими людьми, які відчули себе ображеними.

Я думаю, що це, напевно, найкраще, що він міг зробити в цій ситуації", — заявив англійський виконавець.

Тим часом Енцо знайшов підтримку навіть на найвищому рівні своєї країни.