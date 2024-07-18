Копа Америка

Можна вважати офіційною позицією держави щодо расизму.

Збірна Аргентини цього літа відзначилась перемогою на Копа Америка-2024 в США, після чого її футболісти "відзначились" уже в негативному сенсі.

Ідеться про випадок у автобусі національної команди, де гравці, після перемоги над Колумбією в фінальному матчі в Маямі-Гарденс (1:0), заспівали расистську пісню, слова якої були спрямовані проти французів.

Автором відео, яке потрапило до соціальних мереж, став півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес, від якого потім одразу відписались усі французькі футболісти "синіх".

Енцо довелось у підсумку вибачатись за цей епізод, тоді як клуб пообіцяв провести внутрішнє розслідування.

Тим часом Федерація футболу Франції вже подала скаргу на гравців збірної Аргентини, а ФІФА готує відповідне провадження.

Але не всі виступили проти слів, що містила в собі расистська пісня.

Зокрема, віце-президентка Аргентини Вікторія Вілльярруель залишила наступний коментар.

"Жодна колоніальна країна не залякає нас за футбольну пісню або за те, що ми говоримо правду, яку вони не хочуть визнавати.

Припиніть вдавати обурення, лицеміри. Енцо, я з тобою", — заявила офіційна особа держави.

Нагадаємо, що відносно нещодавно президентом країни став анархо-капіталіст та крайній правий політик Хав’єр Мілей.