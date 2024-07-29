Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті представив новий комплект виїзної форми на майбутній сезон-2024/25.

У презентації новинки від компанії Nike взяв участь вінгер збірної України Михайло Мудрик.

Нова форма "синіх" виконана в білому кольорі із синім коміром та синьо-червоною смугою на рукавах.

Наразі Челсі готується до нового сезону – свій наступний матч "сині" проведуть проти мексиканського клубу Америка. Гра відбудеться 1 серпня о 2:30 за Києвом.