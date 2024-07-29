Хавбек збірної України взяв участь у презентації новинки від Nike.
Михайло Мудрик, ФК Челсі
29 липня 2024, 17:35
Лондонський Челсі на своєму офіційному сайті представив новий комплект виїзної форми на майбутній сезон-2024/25.
У презентації новинки від компанії Nike взяв участь вінгер збірної України Михайло Мудрик.
Нова форма "синіх" виконана в білому кольорі із синім коміром та синьо-червоною смугою на рукавах.
Наразі Челсі готується до нового сезону – свій наступний матч "сині" проведуть проти мексиканського клубу Америка. Гра відбудеться 1 серпня о 2:30 за Києвом.