Евертон на своєму офіційному сайті презентував новий комплект гостьової форми для сезону-2024/25.

Новинка від компанії Castore виконана у чорному кольорі з жовтими елементами, а логотип виконаний у жовтому п'ятикутнику.

Shine Brightly. 💡



Our 2024/25 @CastoreEngland away kit. Available online now. ⚫️🟡 pic.twitter.com/yERjEp109j