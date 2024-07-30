Англія

Новий комплект виконаний у чорному кольорі з жовтими елементами.

Евертон на своєму офіційному сайті презентував новий комплект гостьової форми для сезону-2024/25.

Новинка від компанії Castore виконана у чорному кольорі з жовтими елементами, а логотип виконаний у жовтому п'ятикутнику.

При цьому воротарський комплект виконаний у бірюзовому кольорі із оригінальним логотипом "ірисок".

"Нова форма натхненна знаменитими атмосферними вечорами, які проходили під світлом прожекторів стадіону Гудісон парк", — йдеться у заяві клубу.

Також додамо, що у презентації нової форми взяв участь захисник збірної України Віталій Миколенко.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Евертон набрав 40 очок і посів 15 місце у турнірній таблиці АПЛ.