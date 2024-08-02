Англія

Інтерв'ю нового тренера Челсі.

Енцо Мареска не готовий виконувати першу пісню на посаді головного тренера Челсі, але він передумає, якщо для цього доведеться наслідувати італійського земляка Антоніо Конте.

Мареска вже відомий як тренер, який прийшов до Челсі зі своїми ідеями. Коли він сідає на інтерв'ю з журналістами в Атланті, перше, про що він згадує — що Конте був останнім тренером, який виграв Прем'єр-лігу в Челсі.

Конте привів Челсі до титулу у своєму першому сезоні на посаді сім років тому. Перед початком кампанії-2016/17 клуб здійснив тур по Сполучених Штатах. Після того, як його попросили виступити перед командою, Конте зробив це, заспівавши улюблену неаполітанську пісню під "Malafemmena".

На противагу цьому Мареска жартує, що в його п’ятирічний контракт входило положення та умови, згідно з якими він не зобов’язаний дотримуватися цього прикладу, але додає: "Якщо хтось сказав, що спів допоможе нам виграти титул, то я збираюся співати щовечора!"

Мало хто вважатиме Челсі одним із фаворитів на перемогу в травні наступного року. Команда не вигравала срібних медалей відтоді, як тандем Тодда Болі-Клірлейка прийшов у клуб два роки тому, і минулого сезону вони відстали від чемпіона Манчестер Сіті на 28 очок.

Мареска краще за інших знає масштаб завдання, яке стоїть перед ним, щоб подолати розрив із його колишніми роботодавцями, не кажучи вже про такі команди, як Арсенал. Він був помічником Пепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, який виграв шість з останніх семи титулів Прем’єр-ліги, коли вони взяли требл у сезоні-2022/23.

Мареска почувається спокійно. "Я хотів би досягти такого ж рівня (як Манчестер Сіті) якомога швидше", — сказав він. "Кожен керівник вимагає часу, особливо коли ви повністю змінюєте ідею".

"Іноді це виглядає як виправдання, але, наприклад, усі, хто спостерігає за нами, зосереджені на тому, що ми робимо з м’ячем, ми будуємо оборону. Але я дивився багато-багато ігор минулого сезону Челсі і майже ніколи не бачив високого пресингу один в один. Вони завжди чекають. Ми хочемо грати агресивно в пресингу.

"Перед грою з Селтіком ми сиділи з персоналом і розповідали, що вони зіграли чотири товариські матчі, причому їхня перша гра в лізі (з Кілмарноком) відбудеться цими вихідними (4 серпня), а ми зіграли 45 хвилин (тільки Карні Чуквумека не був замінений у перерві проти Рексама). Ми могли б сидіти склавши руки і чекати, не ризикувати, або ми могли б грати так, як бажаємо. Я сказав: "Немає шансів! Ми граємо так, як хочемо, тому що нам потрібно підготуватися до сезону".

"Велика різниця між нами та командами, які домінують, Манчестер Сіті та Арсеналом, полягає в тому, що в одному клубі один і той же тренер протягом восьми років (Гвардіола), а в іншому — п’ять років (Артета). У нас було два-три тижні.

"Якби ми грали проти Селтіка з Лестером, ми б зіграли краще, тому що я працював там рік, і вони знали багато речей. Але коли ви починаєте, це ціна, яку ви платите на початку. Я на 100 відсотків впевнений, що ми на правильному шляху".

Однією з причин, чому Челсі запросив Мареску, попри його обмежений досвід роботи головним тренером — Лестер у сезоні-2023/24 був його другим клубом, і вони фінішували на першому місці в Чемпіонаті — це знання, які він отримав від тісної співпраці з Гвардіолою. Він хоче, щоб його команди домінували у володінні м’ячем, як Манчестер Сіті, що є ще одним фактором, який сподобався босам Челсі.

Але Мареска протистоїть думці, що він є клоном Гвардіоли, перетворюючи Челсі на купу копій. Те саме він сказав клубу під час інтерв’ю.

"Мені не подобається, що люди, вболівальники, або клуб очікують такого ж футболу, як і Манчестер Сіті", — сказав він. "Тому що, коли я приєднався до Лестера, і я зустрівся з головою правління і спортивним директором, вони сказали: "Ми хочемо змінити стиль і хочемо грати так само як грає Сіті". І я сказав їм: "У нас не однакові гравці, і я не той самий менеджер". Те саме відбулось в Челсі. Я сказав: "Ідея — це добре, але, мабуть, нам потрібен час, тому що гравці також повинні зрозуміти, як ми хочемо грати".

"Порівняння з Гвардіолою? Це те, з чим я іноді трохи борюся, коли бачу когось, хто говорить: "Оскільки він лисий і з бородою, він хоче грати так само". Ні, не хочу. Я намагаюся грати так, як ми хочемо. Можливо, це близько, тому що я закохався в цю ідею, але це нічого не означає".

Ніхто не повинен сумніватися, наскільки Мареска захоплюється Гвардіолою. Це почалося, коли Мареска грав у півзахисті Севільї проти чудової Барселони Гвардіоли, яка виграла требл у 2009 році. У двох іграх Ла Ліги Севілья програла із загальним рахунком 0:7.

"Мушу сказати, що якщо я зараз там, де я є, то це завдяки йому", — визнає Мареска. "Мені було 28, 29. Я бився з Барселоною. На полі я зрозумів, що це не те саме, що грати проти іншої команди. Я ще грав і вже дивився ігри, аналізував їх, дивився тренування на YouTube, тому що відразу закохався (в тренерську роботу). Це як коли ти бачиш свою дружину чи своїх дітей. Я закохався", — зізнався Мареска.

Їхній зв’язок настільки міцний, що вони часто розмовляють, у тому числі ввечері перед цим інтерв’ю. Прийнявши посаду в Челсі, Гвардіола був одним із перших, хто підтримав його.

"Ми багато спілкуємось, — каже він. "Коли я приєднався до Челсі, він був дуже щасливий. Гвардіола впевнений, що ми зможемо побудувати щось потужне".

Ще один колишній тренер Манчестер Сіті, Мануель Пеллегріні, мав великий вплив на його тренерську кар’єру: "Він сказав мені: "Енцо, ти повинен спробувати стати менеджером". Карло Анчелотті, який виграв Прем'єр-лігу та Кубок Англії з Челсі, також підтримав Мареску. Обидва навчили його керувати людьми.

Тож що він думає про команду, яку отримав у спадок? Звичайно, під час інтерв’ю з Челсі, яке загалом складалося з трьох-чотирьох зустрічей, він міг сказати про них лише хороші слова.

Інший клуб Прем'єр-ліги теж хотів його найняти. Мареска не зізнався, хто спілкувався з ним.

"Я очікував саме того, що вони (гравці) мені показують", — каже він. "Крістофер (Нкунку) був травмований майже весь минулий сезон, але я знав, наскільки він хороший. Він мене здивував, я очікував цього. Я знаю, що Леві (Колвілл) дуже міцний, і він показує те, чого я очікував. Були певні сумніви щодо Ноні (Мадуеке), але, оскільки вінгер мені подобається, він міг би отримати нову роль в команді. Перед усім, важливо конкурувати і мати принаймні два варіанти вибору гравців на позицію".

Він ще не почав працювати з найкращим гравцем Челсі минулого сезону Коулом Палмером, якому дали продовжену відпустку після гри за збірну Англії на Євро-2024. Палмер забив 25 голів у своєму дебютному сезоні в клубі, але це не здивувало Мареску, який працював з ним, коли очолював молодіжну команду Манчестер Сіті.

Під керівництвом Почеттіно 22-річний гравець отримав багато можливостей для самовираження, але чи можуть високі вимоги Марески змусити нападника якимось чином адаптуватися?

"Я розмовляв з ним багато разів. Він не буде грати, якщо не буде працювати", – каже Мареска. "Я працював з Коулом один рік, тому я його знаю. Я знаю, що він любить трохи свободи. Але якщо Коул такий, яким він є зараз, це тому, що він навчався протягом 10-15 років у Манчестер Сіті.

"З м’ячем та без нього, безумовно, він фантастичний гравець. Минулого сезону він забив понад 20 голів. Сподіваюся, він може забити стільки ж, але будь-якому гравцеві нелегко забити понад 20 за один рік і повторити це наступного сезону. Чого ми хочемо від Коула, так це дати йому бути собою".

Незадовго до закінчення інтерв'ю Мареску запитують, як би він відсвяткував перший трофей в Челсі. "Я люблю сигари", — відповідає він. "Я люблю Partagas, тому що мій тато курить сигари. Partagas — це той (бренд), який мені подобається", — сказав Мареска.

Мареска взяв команду, яка коштує недешево. Але вони будуть варті кожного пенні, якщо Мареска вдасться дати іскру, якої не вистачало в Челсі протягом останніх двох років.

За матеріалами The Athletic