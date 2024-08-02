Футзал

Матчі пройдуть у місті Вісеу з 22-го до 25 серпня.

Збірна України з футзалу візьме участь у міжнародному турнірі у рамках підготовки до чемпіонату світу-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Олександра Косенка зіграє на турнірі в Португалії, де окрім господарів візьмуть участь збірні Куби та Коста-Ріки. Усі четверо зіграють на ЧС-2024.

Матчі турніру відбудуться у містечку Вісеу з 22 по 25 серпня.

Календар матчів збірної України на турнірі у Португалії:

22 серпня. Коста-Рика — Україна

23 серпня. Куба — Україна

25 серпня. Португалія — Україна

Нагадаємо, Україна на ЧС-2024 потрапила до групи С, де зіграє проти Аргентини, Афганістану та Анголи. Турнір пройде з 14 вересня до 6 жовтня.