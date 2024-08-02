Матчі пройдуть у місті Вісеу з 22-го до 25 серпня.
АФУ
02 серпня 2024, 10:46
Збірна України з футзалу візьме участь у міжнародному турнірі у рамках підготовки до чемпіонату світу-2024. Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Команда Олександра Косенка зіграє на турнірі в Португалії, де окрім господарів візьмуть участь збірні Куби та Коста-Ріки. Усі четверо зіграють на ЧС-2024.
Матчі турніру відбудуться у містечку Вісеу з 22 по 25 серпня.
Календар матчів збірної України на турнірі у Португалії:
22 серпня. Коста-Рика — Україна
23 серпня. Куба — Україна
25 серпня. Португалія — Україна
Нагадаємо, Україна на ЧС-2024 потрапила до групи С, де зіграє проти Аргентини, Афганістану та Анголи. Турнір пройде з 14 вересня до 6 жовтня.