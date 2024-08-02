Україна

Клуби УПЛ продовжують роботу над своїми складами.

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують укомплектовувати свої склади перед стартом нового сезону.

Львівські Карпати оголосили про підписання контракту з воротарем Дніпра-1 Яківом Кінарейкіним.

Деталі контракту з 20-річним українцем не розголошуються, але, за інформацією Тransfermarkt, він розрахований до літа 2026 року. При цьому Кінарейкін був у статусі вільного агента, що означає, що він дістався "левам" безкоштовно.

Минулого сезону Кінарейкін провів 14 матчів, з яких два на нуль при 21 пропущеному м'ячі.

Водночас, Колос орендував центрального захисника донецького Шахтаря Едуарда Козика.

Орендну угоду з 21-річним українцем розраховано до кінця сезону. Він виступатиме під 32 номером.

Другу частину минулого сезону Козик мав провести в Карпатах, проте за кілька місяців попросив розірвати орендний договір. На його рахунку чотири матчі за львів'ян та п'ять за "гірників".