Клуби УПЛ продовжують роботу над своїми складами.
Яків Кінарейкін, ФК Карпати Львів
02 серпня 2024, 13:42
Клуби української Прем'єр-ліги продовжують укомплектовувати свої склади перед стартом нового сезону.
Львівські Карпати оголосили про підписання контракту з воротарем Дніпра-1 Яківом Кінарейкіним.
Деталі контракту з 20-річним українцем не розголошуються, але, за інформацією Тransfermarkt, він розрахований до літа 2026 року. При цьому Кінарейкін був у статусі вільного агента, що означає, що він дістався "левам" безкоштовно.
Минулого сезону Кінарейкін провів 14 матчів, з яких два на нуль при 21 пропущеному м'ячі.
Водночас, Колос орендував центрального захисника донецького Шахтаря Едуарда Козика.
Орендну угоду з 21-річним українцем розраховано до кінця сезону. Він виступатиме під 32 номером.
Другу частину минулого сезону Козик мав провести в Карпатах, проте за кілька місяців попросив розірвати орендний договір. На його рахунку чотири матчі за львів'ян та п'ять за "гірників".