Німеччина

Корейський центрбек спростував інформацію про свій можливий перехід.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід центрального захисника мюнхенської Баварії Кіма Мін Дже до міланського Інтера.

Утім, сам 27-річний кореєць наразі бачить своє майбутнє у мюнхенському гранді.

"Ніколи навіть не замислювався над тим, щоб піти з Баварії цього літа. Я хочу наполегливо працювати, віддавати все заради Баварії та допомагати цьому клубу", — цитує слова Кіма журналіст Фабріціо Романо.

Минулого сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 36 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку чотири жовтих картки.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.