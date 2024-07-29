Англія

Football.ua розповідає про одного з найвідоміших гравців лондонського Арсеналу.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про одного із найяскравіших африканських футболістів другої половини 2000-х – початку 2010-х Еммануеля Ебуе.

Найбільшу популярність івуарієць набув за виступами в лондонському Арсеналі (2005-2011), у складі якого у 2006 році дійшов до фіналу Ліги чемпіонів.

Водночас Еммануель став одним із лідерів збірної Кот-д'Івуару, з якою доходив до фіналу Кубка Африки, брав участь у двох Чемпіонатах світу. Але одного дня він втратив всі гроші та опинився на вулиці.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію найвидатнішої футбольної династії Мальдіні.