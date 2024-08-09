Англія

Минулого сезону мексиканець виступав в оренді у Ла Лізі.

Захисник Барселони Хуліан Араухо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про трансфер 22-річного мексиканця, за якого "блаугранас" просять близько 10 мільйонів євро.

Також зазначається, що Барселона хоче отримати відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Нагадаємо, Араухо став гравцем Барселони взимку 2023, але за основну команду так і не дебютував.

Минулого сезону Араухо виступав за Лас-Пальмас на правах оренди — на його рахунку 28 матчів та два забиті м'ячі.