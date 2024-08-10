Англія

Англієць будує свою тренерську кар'єру.

Легендарний англійський футболіст, а нині керманич представника Чемпіоншипу Плімут Аргайл Вейн Руні розповів про свої тренерські амбіції у футболі. Його слова наводить The Guardian.

"Моє прагнення — це бути залученим у футбол. Коли я перестав грати, того ж дня я зайнявся тренерством у Дербі. Потім у мене була невелика перерва, приблизно тиждень, перш ніж я приєднався до Ді-Сі Юнайтед.

Перед приходом у Плімут в мене була перерва в кілька місяців, що було добре. Це дало мені час подумати про те, що я зробив, як тренер. Було дуже корисно провести час без роботи, але жага повернутися в стрій була величезною. Я не з тих, хто хотів би піти і сидіти вдома. Деякі футболісти, які грали на вищому рівні, не бажають пробувати щось нестандартне, але я хочу це робити. Я хочу бути великим тренером", — заявив Руні.

38-річний Вейн Руні обійняв посаду головного тренера Плімут Аргайл в травні 2024 року.