Северная Америка

Команда МЛС поки що змушена обходитися без свого лідера.

Головний тренер Інтер Маямі Херардо Мартіно прокоментував процес відновлення нападаючого Ліонеля Мессі, який пропустив кілька останніх матчів.

"У відновленні Лео є прогрес, але поки що ми не маємо точної дати його повернення до загальної групи. Він продовжує працювати окремо.

Його відсутність впливає на команду по-різному. Іноді ситуація ускладнюється тим, що ми змушені обходитися без інших ключових гравців. Але навіть коли відсутній тільки він, це серйозна проблема.

Коли всі наші гравці можуть виходити на поле, ми стаємо по-справжньому конкурентною командою. Наш пріоритет – щоб ситуація з Лео скоріше вирішилася, при цьому ми маємо показати себе за його відсутності", — наводить слова Мартіно Goal.com.

Цього сезону Мессі провів 15 матчів, у яких забив 14 голів та віддав 11 асистів.

Свій наступний матч Інтер Маямі проведе проти Коламбуса Крю у Кубку ліг. Гра відбудеться 14 серпня о 2:30 за Києвом.