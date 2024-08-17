Англія

Новачок АПЛ вже зробив пропозицію для вихованця "синіх".

Нападник Челсі Армандо Броя може змінити клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного албанського вихованця "синіх" зацікавлений новачок АПЛ Іпсвіч.

Також наголошується, що керівництво Іпсвіча вже зробило пропозицію для Армандо, а також представило йому бачення свого проекту.

Другу половину минулого сезону Броя провів за Фулгем на правах оренди — на його рахунку вісім матчів та один асист.