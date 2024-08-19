Англія

Пеп висловився про свого бомбардира.

Наставник Ман Сіті Пеп Гвардіола похвалив нападника "містян" Ерлінга Голанда після матчу АПЛ проти Челсі (2:0).

"У мене є відчуття, що він почувається краще, ніж на старті минулого сезону. Тоді після поїздки в Азію він виглядав втомленим.



Цього року Норвегія, на жаль, не грала на Євро, мав більше часу на відпочинок. Так що він почувається чудово.



Гол був чудовий. Він зробив великий внесок у багатьох аспектах гри. Мав два-три шанси. При цьому я завжди маю враження, що йому є куди рости", — сказав Гвардіола.

Зазначимо, що Манчестер Сіті за тиждень удома гратиме проти Іпсвіча.