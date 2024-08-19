Україна

Команда проведе 2 матчі.

Свої наступні поєдинки у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України проведе проти команд Сербії та Північної Ірландії.

6 вересня в межах відбору до молодіжного чемпіонату Європи відбудеться матч Україна — Сербія, який пройде в латвійській Ризі на LNK Sporta Parks. Початок гри — о 19:00 за київським часом.

10 вересня в місті Балліміна на стадіоні "Шоуграундс" відбудеться поєдинок Північна Ірландія — Україна. Початок гри — о 21:45 за київським часом.

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