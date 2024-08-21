Англія

Переговори між клубами проходять у позитивному ключі.

Опорний півзахисник збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Мікель Меріно найближчим часом має стати новим гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби зараз проводять між собою прямі переговори в Лондоні, які проходять у позитивному руслі та узгоджуються останні деталі.

Зазначається, що Меріно попросив Сосьєдад відпустити його до команди Мікеля Артети.

У минулому сезоні Ла Ліги Мікель Меріно провів 32 матчі, відзначившись 5 голами і 3 асистами. Повідомлялося, що Сосьєдад оцінює іспанця в 35 мільйонів євро.