Англія

Сума трансферу становила близько шести мільйонів євро.

Панатінаїкос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі.

Угода з 22-річним уругвайцем розрахована на чотири роки.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько шести мільйонів євро. Також "червоні дияволи" отримають відсоток від майбутнього продажу гравця.

У другій половині минулого сезону Пеллістрі виступав за Гранаду на правах оренди. На його рахунку 15 матчів, два забиті м'ячі та один асист.