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Футболіст підписав чотирирічний контракт, а "гірники" все ще чекають на компенсацію від Галатасарая.

Грецький Панатінаїкос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Галатасарая Тете.

Угода з 24-річним бразильцем розрахована на чотири роки.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала сім мільйонів євро, а його зарплата становитиме 2,7 млн ​​євро за сезон.

Нагадаємо, влітку минулого року Тете втік з Шахтаря, розірвавши контракт в односторонньому порядку. "Гірники" подали до суду та виграли справу - Галатасарай зобов'язаний виплатити Шахтарю компенсацію у розмірі 2,5 млн євро.

Минулого сезону Тете провів 43 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав три гольові передачі.