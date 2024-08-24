Англія

Португальський хавбек повернеться до складу "драконів", звідки його продали два роки тому.

Півзахисник Арсеналу Фабіу Вієйра продовжить свою кар'єру у своєму колишньому клубі Порту. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, клуби домовилися про річну оренду 24-річного португальця, який був куплений у "драконів" два роки тому за 35 мільйонів євро.

Минулого сезону Вієйра провів лише 16 матчів, в яких забив один гол та віддав три асисти. Він пропустив більшу частину сезону через травму.

До переходу до Арсеналу Фабіу провів за португальський клуб 76 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 18 асистів.