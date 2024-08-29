Англія

Футболіст ставав чемпіоном АПЛ з Лестером.

Колишній півзахисник Лестера Марк Олбрайтон вирішив завершити кар'єру у віці 34 років. Про це він написав у своєму Instagram.

Останнім клубом 34-річного англійця був Лестер, разом з яким він ставав чемпіоном АПЛ, а також виграв Кубок та Суперкубок Англії.

Марк виступав у складі "лис" з 2014 по 2024 рік, але була перерва через оренду у Вест Бромвіч. Також він виступав за Астон Віллу та Віган.

Найбільше матчів Олбрайтон провів за Лестер, де відіграв 313 матчів, у яких забив 19 голів та віддав 48 асистів. У складі "левів" він відіграв 102 матчі, забив дев'ять голів та віддав 19 асистів.