Англія

Меттью О'Райлі отримав серйозну травму у першому ж матчі за нову команду.

Півзахисник Меттью О'Райлі не зможе допомогти своїй новій команді у найближчих матчах, повідомляє прес-служба клубу.

Вже на дев'ятій хвилині дебютного поєдинку в рамках 1/32 Кубка англійської ліги проти Кроулі (4:0) О'Райлі жорстко зіткнувся з опонентом.

Після медичного обстеження у 23-річного данця виявили серйозну травму кісточки, через що йому знадобиться операція. Скільки він пропустить, стане відомо після операції.

Нагадаємо, О'Райлі перебрався до Брайтона з Селтіка цього літа за 30 мільйонів євро, підписавши п'ятирічний контракт.

Свій наступний матч Брайтон проведе проти Арсеналу. Гра відбудеться 31 серпня о 14:30 за Києвом.