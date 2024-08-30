Англія

Англієць може змінити клуб в Лондоні.

Напередодні головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска не виключив відхід вінгера Рахіма Стерлінга до закриття трансферного вікна. Лондонський клуб шукає можливості позбутись англійця.

Як повідомляє ESPN, Челсі хоче відмовитись від послуг вінгера через високу зарплатню — 325 000 фунтів стерлінгів на тиждень. Оскільки у Стерлінга залишилось 3 роки за контрактом, "аристократи" розглядають можливість віддати його в оренду. Рахіма запропонували лондонському Арсеналу.

У минулому сезоні Рахім Стерлінг провів за Челсі 43 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 8 результативних передач.