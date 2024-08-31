Український футболіст розпочне матч АПЛ із лави запасних.
Олександр Зінченко, Getty Images
31 серпня 2024, 14:03
Сьогодні, 31 серпня, відбудеться матч третього туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Арсенал та Брайтон.
Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою вирішив залишити на лаві запасних українського універсала Олександра Зінченка.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар
Запасні: Ківьор, Зінченко, Калафіорі, Жоржиньо, Льюїс-Скеллі, Нванері, Мартінеллі
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер, Балеба — Мінте, Педро, Мітома — Велбек
Запасні: Стіл, Лемпті, Жуліо, Еступіньян, Вебстер, Енсісо, Аярі, Беррінгтон, Адінгра
Нинішнього сезону 27-річний українець провів один матч, у якому відіграв на полі 69 хвилин.
Матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 14:30 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.