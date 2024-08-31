Англія

Український футболіст розпочне матч АПЛ із лави запасних.

Сьогодні, 31 серпня, відбудеться матч третього туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Арсенал та Брайтон.

Тренерський штаб "канонірів" на чолі з Мікелем Артетою вирішив залишити на лаві запасних українського універсала Олександра Зінченка.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер — Едегор, Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар

Запасні: Ківьор, Зінченко, Калафіорі, Жоржиньо, Льюїс-Скеллі, Нванері, Мартінеллі

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер, Балеба — Мінте, Педро, Мітома — Велбек

Запасні: Стіл, Лемпті, Жуліо, Еступіньян, Вебстер, Енсісо, Аярі, Беррінгтон, Адінгра

Нинішнього сезону 27-річний українець провів один матч, у якому відіграв на полі 69 хвилин.

Матч Арсенал — Брайтон розпочнеться о 14:30 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.