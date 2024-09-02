Англія

Коментар нідерландського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував поразку від Ліверпуля в 3-му турі АПЛ.

"Я ж не Гаррі Поттер. Ви повинні це визнати. Для трьох гравців це була перша гра у старті нового сезону. Мануель Угарте не зіграв жодної хвилини — йому потрібно набрати фізичну форму. Потім ми повинні вбудувати його в команду. Я впевнений, що він зробить свій внесок у нашу команду. Це займе пару тижнів, можливо, навіть місяць.

Те саме стосується багатьох гравців. Я не хочу сьогодні говорити про позитив. Ця поразка болюча для нас і наших уболівальників.Це вже третя гра в сезоні. Мені доводилося пояснювати це стільки разів. Ми повинні будувати нову команду. У нас все буде добре, але очевидно, що нам потрібно вдосконалюватися.

Наприкінці сезону я впевнений, що у нас буде великий шанс підняти ще один трофей. Каземіро не покидав стадіон у перерві. Я зустрів його в роздягальні після гри. Я зняв його з гри, тому що ми програвали 0:2 проти такого суперника, як Ліверпуль. Ми мусили ризикувати, бо хотіли відігратися, і нам потрібні були гравці в півзахисті, які могли б перекривати центр поля. Він виграв все у своїй кар'єрі. Я впевнений, що він продовжить приносити користь нашій команді", — цитує Еріка тен Гага BBC.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє гостьовий матч проти Саутгемптона, тоді як Ліверпуль прийматиме Ноттінгем Форест.