Англія

АПЛ здивована та розчарована рішенням комісії.

Лестер виграв апеляцію на рішення, яке могло спричинити позбавлення клубу очок за передбачуване порушення правил прибутковості та сталого розвитку Прем'єр-ліги (PSR). Про це повідомляють прес-служби клубу та АПЛ.

Нагадаємо, у березні цього року АПЛ звинуватила Лестер у передбачуваному порушенні правил PSR за трирічний звітний період, що закінчується в 2022-23 роках, коли клуб вилетів до Чемпіоншипу після дев'ятирічного перебування у вищому дивізіоні.

Згодом Лестер поставив під сумнів рішення АПЛ. Комісія АПЛ відхилила апеляцію клубу, проте зараз незалежна апеляційна комісія скасувала це рішення, винісши рішення на користь Лестера, якому більше не загрожує зняття очок.

У заяві Лестера йдеться, що вони вітають це рішення, зазначивши, що воно підтримує їхню позицію, і що будь-які дії проти клубу мають здійснюватися відповідно до правил.

Тим часом АПЛ заявила, що вона здивована та розчарована рішенням комісії, заявивши, що воно підриває дотримання правил PSR та може дозволити клубам ухилятися від відповідальності в аналогічних обставинах.

Нагадаємо, минулого сезону Евертону і Ноттінгем Форесту було знято очки за порушення правил PSR, які стосуються одного й того ж звітного періоду.