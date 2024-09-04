Англія

Англієць вважає, що португалець стане тренером.

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Майкл Оуен вважає, що Кріштіану Роналду міг би стати тренером після завершення кар'єри футболіста.

"Мені було б цікаво знати, що Кріштіану Роналду збирається робити після того, як піде на пенсію. Якщо дивитися збоку, здається, що йому хотілося б керувати збірною Португалії, як він це робив на Євро-2016.

Роналду виглядає як тренер, як людина, яка хоче тренувати. Можливо, він захоче піти цим шляхом. Можливо, у майбутньому з'явиться і його ім'я [на тренерській ниві] ніколи не знаєш. Звичайно, якщо він досягне успіху, то на нього звернуть увагу такі великі команди, як Манчестер Юнайтед та мадридський Реал", — наводить слова Оуена TVSporten.

Нагадаємо, Роналду викликали у збірну Португалії на матчі Ліги націй.