Ліга націй

Також футболіст висловився про матч з Албанією.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко поділився думками про майбутній матч у Лізі націй УЄФА проти збірної Албанії.

"Бачив майже всі ігри албанців на Євро-2024. Це міцна команда, нам потрібно розібрати їх сильні та слабкі сторони, а також більше уваги приділити своїй грі та виконувати всі побажання головного тренера. Тоді, впевнений, у нас буде позитивний результат.

Ми розуміємо, заради чого сюди приїжджаємо. Розуміємо, що представляє країну, де йде війна. Розуміємо, що маємо дарувати людям якісь позитивні емоції. Після Євро настрій був не найкращий, бо хотілося пройти далі й досягти більшого", — підсумував Ярмоленко.

Нагадаємо, що у вересні збірна України проведе два матчі у групі В1 Ліги націй-2024/2025 у Празі. 7 вересня в 1-му турі "синьо-жовті" прийматимуть Албанію на стадіоні Epet Arena, а 10 вересня на стадіоні Eden Arena зіграють виїзний поєдинок проти Чехії.