Англія

На відновлення капітану "канонірів" потрібно близько трьох тижнів.

Півзахисник Арсеналу Мартін Едегор не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє VG.

Нагадаємо, 25-річний норвежець отримав пошкодження щиколотки у матчі Ліги націй проти Австрії (2:1).

За інформацією джерела, яке посилається на слова лікаря збірної Норвегії Ола Санду, на відновлення гравцю знадобиться близько трьох тижнів.

Також наголошується, що це пошкодження може выдноситись до старої травми футболіста, але обстеження у клубі виключило можливий перелом.

Таким чином, Едегор пропустить найближчі матчі "канонірів", у тому числі старт у Лізі чемпіонів.

Цього сезону Едегор провів три матчі, в яких відіграв на полі 254 хвилини.