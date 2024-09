Новий сезон в рамках англійської Прем'єр-ліги продовжив набирати шалених обертів перед міжнародною паузою, традиційно даючи нам цікаві теми для розмов, обговорень та дискусій.

Тому до вашої уваги наш звичний огляд третього туру АПЛ-2024/25, в рамках якого ми розглянули усі найцікавіші події і не тільки за результатами останніх матчів англійської першості.

Новий тур в АПЛ часто відкриють матчі тих команд, які в перспективі мають непогані шанси влаштувати шоу і показати видовищний футбол, зібравши біля екранів велику кількість глядачів як на стадіоні, так і у екранів. Арсенал і Брайтон — це, безсумнівно, дві граючі команди зі схожою футбольною філософією, заснованою на комбінуванні, швидких переміщеннях і гібридних ролях гравців. Але, на жаль, ці дві команди на рівних протистояли один одному лише один тайм — далі вже головному арбітру Крісу Кавані здалося, що до його персони того дня було недостатньо багато уваги, тому Райс побачив перед очима свою першу червону картку за 245 проведених матчів в АПЛ та професійній кар'єрі у цілому.

І тут треба зробити важливу ремарку: Кавана мав повне право за правилами покарати Деклана Райса другою жовтою за, нібито, відкидання м'яча. Аде тоді де жовті картки для того ж таки Жуана Педро в першому таймі або Букайо Сака наприкінці другого з абсолютно аналогічної причини? Питання до послідовності — точніше до відсутності послідовності навіть не на довгій дистанції, а в одному конкретному матчі. Чому замість футболу та захоплення сейвами того ж Давіда Раї ми маємо приділяти так багато уваги тому, як швидко у якогось Кріса Кавани на полі змінюється настрій та трактування епізодів?

Same old sh*t...

Арсенал — Брайтон 1:1

Голи: Гаверц, 38 - Педро, 58.

Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяес, Тімбер (Зінченко, 80) — Едегор (Мартінеллі, 73), Парті, Райс — Сака, Гаверц, Троссар (Калафіорі, 59).

Брайтон: Вербрюгген — Велтман (Еступіньян, 72), ван Геке, Данк, Гіншелвуд — Мілнер (Аярі, 17), Балеба — Мінте (Рюттер, 72), Педро, Мітома (Енсісо, 85) — Велбек (Адінгра, 85).

Попередження: Райс, Парті, Тімбер, Рая — Мінте, Педро.

Вилучення: Райс, 49 (друга жовта).

Розгром Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд руками та ногами одного з найзаклятіших своїх історичних ворогів — це просто якесь неподобство з моральної сторони. Але найстрашніше, що після легендарних 7:0 нікого вже так сильно і не дивує те, що Ліверпуль спокійно може приїхати до Манчестера як до себе додому, безперешкодно забити рядову "троячку" зусиллями Мо Салаха і Луїса Діаса і так само спокійно повернутися до себе на Енфілд.

Ви можете сказати, що гра була плюс-мінус рівна, а підсумковий рахунок якоюсь мірою не говорить про таку вже велику різницю в класі і рівні команд. І в цьому є своя частка правди, проте служити ці тези як якесь виправдання просто не можуть.

Чому? А тому, що нікому не цікаво з уболівальників Юнайтед слухати від головного тренера про xG і як їхня команда могла пропустити на умовний один гол менше. Цікаво послухати, чому одна команда, в якій головним тренером є Арне Слот, показала характер, який характерний атмосфері дербі, а в другому головному продукті та таланті академії з прізвищем Рашфорд не знає де він знаходиться, проти кого грає і що досі робить у старті з такою самовіддачею. Якщо вихованець не париться, то чому має морочитися умовний Каземіро?

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 0:3

Голи: Діас, 35, 42, Салах, 56



Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт (Магвайр, 69), Мартінес, Далот — Каземіро (Кольєр, 46), Мейну — Гарначо (Діалло, 69), Фернандеш, Рашфорд — Зіркзе (Еріксен, 86).



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Бредлі, 76), Конате, ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 83) — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас (Гакпо, 65) — Жота (Нуньєс, 75).



Попередження: Зіркзе, Мартінес, Мейну, де Лігт — ван Дейк

⚽️ В Брентфорді скоро забудь про Тоуні — там вже давно інші лідери. Мова тут йде про Браяна Мбемо та Йоана Вісса, зв'язка яких дійсно претендує на те, щоб стати одною з найрезультативніших в цій кампанії АПЛ. Дубль Мбемо та гол Вісса не залишили Саутгемптону жодних шансів та надій на якийсь позитивний результат.

Брентфорд — Саутгемптон 3:1

Голи: Мбемо, 43, 65, Вісса, 69 - Сугавара, 90+5

Брентфорд: Флеккен — Дамсгор (Карвалью, 82), Коллінз, Піннок, Аєр (Роерслев, 39) — Нергор, Янельт (Ван ден Берг, 75), Єнсен — Мбемо, Вісса, Шейд (Льюїс-Поттер, 75)

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс (Діблінг, 56), Беднарек, Стівенс — Сугавара, Смоллбоун (Гонсалу Еспанья Фернандеш, 46), Даунс, Арібо (Лаллана, 82), Вокер-Пітерс — Армстронг (Арчер, 46), Бреретон

Попередження: Мбемо, Дамсгор — Гарвуд-Белліс

⚽️ Сіністерра — герой неймовірного камбеку Борнмута, а Евертон дивує зі знаком мінус. Здавалося б, команди Шона Дайча завжди відрізнялися особливою концентрацією, вмінням терпіти та вибудовувати організовану оборону в потрібний момент. На тлі цього ще більше не вкладається в голові, як Евертон міг до 87 хвилини мати перевагу в рахунку у два голи, але у підсумку залишитися абсолютно ні з чим. Але все ж пояснення є — і це скромна варіативність складу "ірисок", тому на всю дистанцію мерсісайдців фізично вистачає вже не вперше. Тому свіженький та реактивний Сіністерра виходить у другому таймі на заміну, оформлює гол+пас у компенсований час та приносить Борнмуту дуже-дуже вольову перемогу на Гудісон Парк.

Евертон — Борнмут 2:3

Голи: Кін, 50, Калверт-Льюїн, 57 - Семеньйо, 87, Кук, 90+2, Сіністерра, 90+6

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гує — Гаррісон, Ндіає (Дукуре, 83), Макніл — Калверт-Льюїн (Бету, 88)

Борнмут: Аррісабалага — Араухо (Сміт, 77), Забарний, Сенесі (Гейсен, 77), Керкез (Скотт, 66) — Кук, Крісті (Уаттара, 66) — Семеньйо, Клюйверт, Таверньє — Барбоза (Сіністерра, 65)

Попередження: Кін, Іроегбунам — Семеньйо

⚽️ Перший пункт в активі Іпсвіча, а сталося це у домашньому протистоянні з лондонським Фулгемом. Команди обмінялися голами у першому таймі та у підсумку розійшлися миром.

Іпсвіч — Фулгем 1:1

Голи: Делап, 15 — Адама Траоре, 32

Іпсвіч: Мурич — Туанзебе, Вулфенден, Грівз, Девіс — Морсі, Філліпс (Мікаель Каюсте, 71) — Огбене (Чаплін, 88), Шмодікс (Аль-Хамаді, 81), Гатчінсон — Делап (Кларк, 81)

Фулгем: Лено — Тете, Діоп, Бессі, Робінсон — Перейра (Керні, 87), Лукич (Рід, 87) — Траоре, Сміт-Роу (Берге, 72), Івобі (Вілсон, 87) — Муніз (Хіменес, 79)

Попередження: Морсі, Аль-Хамаді — Лукич, Робінсон, Траоре

⚽️ Астон Вілла не без проблем впоралася з Лестером. Амаду Онана наразі є одним із найкращих літніх новачків у рамках АПЛ, бо від гравця його амплуа ніхто не вимагає результативних дій, проте ексхавбек Евертона забиває вже вдруге у третьому матчі за бірмінгемців, тоді як Джон Дуран продовжує ідеально виконувати роль продуктивного джокера Унаї Емері (вболівальники Ліверпуля не дадуть збрехати).

Лестер — Астон Вілла 1:2

Голи: Буонанотте, 73 — Онана, 28, Дуран, 64

Лестер: Германсен — Джастін, Околі (Макатір, 90), Фас, Крістіансен — Скіпп (Ель-Ханнус, 68), Ндіді (Декордова-Рід, 89), Вінкс — Фатаву (Буонанотте, 68), Варді, Аю (Мавідіді, 69)

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Богард (Неделькович, 80), Торрес, Дінь — Бейлі (Ремзі, 17), Онана (Барклі, 62), Тілеманс, Макгінн — Роджерс, Воткінс (Дуран, 61)

Попередження: Скіпп, Околі, Варді, Вінкс — Онана, Тілеманс, Богард, Макгінн, Дуран

⚽️ Закономірна нічия між Ноттінгем Форест та Вулвергемптоном. Зустріч двох очевидних претендентів на виліт розпочалася зі швидкого обміну голами, але на цьому, напевно, можна було й давати фінальний свисток.

Ноттінгем Форест — Вулвергемптон 1:1

Голи: Вуд, 10 - Бельгард, 12

Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Айна — Сангаре (Єйтс, 58), Андерсон (Сілва, 90) — Еланга (Авонії, 90), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Соса, 80) — Вуд

Вулвергемптон: Джонстон — Москера, Доусон, Тоті — Семеду (Доерті, 76), Гомес (Хі Чхан, 61), Леміна, Аїт-Нурі (Дойл, 61) — Бельгард (Гедеш, 75), Кунья — Странд Ларсен (Андре, 87)

Попередження: Сангаре, Андерсон, Гіббс-Вайт — Бельгард, Гомес, Тоті, Леміна

⚽️ Голанд обрав Вест Гем своєї новою жертвою. Знову хет-трик від норвежця — і це вже стало настільки звичною справою, що навіть найменшого шоку чи здивування неймовірна результативність Ерлінга вже не викликає... Але як тільки Голанд ненароком залишиться без забитих м'ячів якісь два-три матчі поспіль — там всі "згадають" наративи про "набивання статистики" на Лутонах та Іпсвічах. Ну, ще і на Вест Гемі... І на всій решті команд АПЛ, проти яких норвежець грав...

Вест Гем — Манчестер Сіті 1:3

Голи: Діаш, 19 (аг) — Голанд, 10, 30, 84

Вест Гем: Ареола (Фабіанські, 46) — Ван-Біссака, Мавропанос, Кілман, Емерсон (Цоуфал, 71) — Альварес (Соучек, 77), Родрігес — Боуен (Саммервілл, 86), Пакета, Кудус — Антоніо (Фюллькруг, 71).



Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Аканджі, Діаш, Гвардіол (Вокер, 88) — Ковачич — Доку (Гюндоган, 68), де Брюйне (Аке, 88), Сілва, Гріліш (Нунес, 72) — Голанд.



Попередження: Емерсон, Кілман, Родрігес — де Брюйне, Аканджі

⚽️ Вихід Мудрика у другому таймі не врятував Челсі від домашньої втрати очок із Крістал Пелес, але вихід українця точно залишив після себе лише позитивні враження. І якби Ніколас Джексон реалізовував бодай половину з того, що в нього з'являється, то наш співвітчизник записав би на свій рахунок результативну передачу. Утім, навіть без цього Михайло дав знову зрозуміти Енцо Маресці, що роль гравця ротації його не влаштовує — і це зараз саме те, що потрібно.

Щодо матчу в цілому, то це був більше матч не Челсі — Крістал Пелес, а Коул Палмер проти Еберечі Езе. Забагато залежало від індивідуалізму, що, звісно, "пенсіонерам" більше шкодило.

Челсі — Крістал Пелес 1:1

Голи: Джексон, 25 - Езе, 54

Челсі: Санчес — Гюсто (Мудрик, 73), Фофана, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке (Нкунку, 86), Палмер, Нету (Феліш, 58) — Джексон

Крістал Пелес: Гендерсон — Клайн, Річардс, Геї — Муньйос, Вортон, Г'юз (Дукуре, 51), Мітчелл — Камада (Шлупп, 88), Езе — Матета (Сарр, 69)

Попередження: Нету, Фофана, Джексон, Палмер — Г'юз, Муньйос

⚽️ Ньюкасл знову є проблемою для Тоттенгема. І забивали в цьому матчі лише гравців "сорок", хоч фінальний свисток й зафіксував підсумковий рахунок 2:1. Відсутність одночасно і Домініка Соланке, і Рішарлісона очікувано позначилася на завершальній стадії "шпор" у негативному ключі. А ось у Ньюкасла є Александр Ісак, який вміє з'являтися на ударній позиції у вирішальний момент.

Ньюкасл Юнайтед — Тоттенгем 2:1

Голи: Барнс, 37, Ісак, 78 - Берн (аг), 56

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Крафт, Берн, Келлі (Голл, 68) — Лонгстафф (Тоналі, 68), Гімараес, Жоелінтон — Барнс (Мерфі, 61), Ісак, Гордон (Альмірон, 90)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дрегушін, Удоджі — Сарр (Джонсон, 46), Біссума (Бентанкур, 82), Меддісон (Бергвалль, 82) — Кулусевські, Сон, Одобер (Вернер, 74)

Попередження: Келлі, Лонгстафф, Жоелінтон, Гімараес — Сарр, Біссума, Меддісон, Бентанкур

Найкращий тренер: Арне СЛОТ (Ліверпуль)

Коротко про те, як пройшло трансферне вікно:

The summer transfer window in one video 🤑 pic.twitter.com/fxg2ynrfoX