Тренер норвежців розповів про пошкодження.
Мартін Едегор, gettyimages
10 вересня 2024, 10:41
Півзахисник збірної Норвегії та Арсенала Мартін Едегор покинув поле через травму у другому турі Ліги націй проти Австрії (2:1).
На 67-й хвилині матчу 25-річний гравець підвернув щиколотку, замість нього вийшов Крістіан Торстведт.
Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував травму Едегора.
"В роздягальні травма Мартіна Едегора мала поганий вигляд", — слова Сольбаккена передає Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Едегор удруге поспіль визнаний найкращим гравцем сезону в Арсеналі.