Півзахисник збірної Норвегії та Арсенала Мартін Едегор покинув поле через травму у другому турі Ліги націй проти Австрії (2:1).

На 67-й хвилині матчу 25-річний гравець підвернув щиколотку, замість нього вийшов Крістіан Торстведт.

Головний тренер збірної Норвегії Столе Сольбаккен прокоментував травму Едегора.

"В роздягальні травма Мартіна Едегора мала поганий вигляд", — слова Сольбаккена передає Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Едегор удруге поспіль визнаний найкращим гравцем сезону в Арсеналі.