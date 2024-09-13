Хавбек Челсі відзначився ефектним м'ячем у ворота Вулвергемптона.
Коул Палмер, АПЛ
13 вересня 2024, 15:22
Англійська Прем'єр-ліга офіційно оголосила ім'я автора найкращого гола турніру за підсумками серпня.
Ним став атакуючий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер, який відзначився забитим м'ячем у результативному матчі другого туру АПЛ проти Вулвергемптона (6:2).
Англійський плеймейкер "пенсіонерів" першим дотиком здійснив удар з-за меж штрафного майданчика, "зловивши" голкіпера "вовків" Жозе Са на позиційній помилці.
ВІДЕО ГОЛА КОУЛА ПАЛМЕРА:
Нагадаємо, що найкращим гравцем
серпня в АПЛ став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, а найкращим тренером
— Фабіан Гюрцелер із Брайтона.