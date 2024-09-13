Англійська Прем'єр-ліга офіційно оголосила ім'я автора найкращого гола турніру за підсумками серпня.

Ним став атакуючий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер, який відзначився забитим м'ячем у результативному матчі другого туру АПЛ проти Вулвергемптона (6:2).

Англійський плеймейкер "пенсіонерів" першим дотиком здійснив удар з-за меж штрафного майданчика, "зловивши" голкіпера "вовків" Жозе Са на позиційній помилці.

ВІДЕО ГОЛА КОУЛА ПАЛМЕРА:

Нагадаємо, що найкращим гравцем серпня в АПЛ став форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, а найкращим тренером — Фабіан Гюрцелер із Брайтона.