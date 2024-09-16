Англія

Тренер назвав причини відсутності українця в матчі АПЛ.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска розповів, чому Михайло Мудрик не зіграв у матчі четвертого туру АПЛ проти Борнмута (1:0).

"У нас є Михайло Мудрик, на його позиції грає й Педру Нету, добре, що обидва вінгери можуть дати нам такі різні варіанти в атаці.

Чому Мудрик не зіграв з Борнмутом? Він заслуговував грати, але іноді доводиться ухвалювати подібні рішення, головне, коли він виходить на поле, то готовий й віддає усе", – цитує фахівця Football London.

Нагадаємо, Мудрик підписав контракт з агентською компанією Шаблія.