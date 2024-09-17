Англія

Українець може змінити клубну прописку.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик може залишити лондонський клуб у зимове трансферне вікно 2025 року, інформує Fichajes.

За даними джерела, лондонський клуб продасть українця, але в нього ще є час, щоб переконати керівництво Челсі своєю грою на полі.

Наразі Мудрик розчаровує керівництво "синіх". Рада директорів клубу, розуміє, що вони не можуть продовжувати платити високу зарплату гравцю, який не виправдовує очікувань і вивчає варіанти його відходу.

Нагадаємо, Мудрик підписав контракт з агентською компанією Шаблія.