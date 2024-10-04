Англія

Аргентинець мотивувався перемогою над Баварією.

Голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес розповів після перемоги над Баварією (1:0) у Лізі чемпіонів, що мріє про всі трофеї з бірмінгемцями.

"Ми грали з одним із фаворитів Ліги чемпіонів, Баварією, і показали, що граємо на рівних.

Я хочу виграти всі трофеї як з Астон Віллою, так зі збірною. У мене немає меж, я намагаюся продовжувати зростати.

Є люди, які тебе люблять, є люди, які тебе не люблять. Я віддаю все заради свого клубу і збірної", — цитує аргентинця Infobae з посиланням на ESPN.

Нагадаємо, влітку Еміліано Мартінес оновив свою угоду з Астон Віллою.