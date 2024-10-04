Іспанія

Німець в захваті від форми норвежця.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер прокоментував успіхи нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

"Думаю, я захисник старої школи, якому подобається битися з нападниками на кшталт Голанда. Цей хлопець — звір. Я не знаю, що він їсть або що робить, але це вау. Його сила...

Коли ви бачите його голи, ви розумієте, що якщо м'яч потрапить високо в дальню штангу — його не відбити. Це безумство.

Він не забивав нам, але влучав у поперечину. Складно підготуватися. Ви маєте бути готові до фізичної боротьби і не залишати занадто багато простору позаду себе, тому що він небезпечний і там. Якщо ви біжите з ним — може бути складно. Коли він виставляє руку, мало хто може зрівнятися з ним фізично. Єдині люди, яких я бачив, хто може впоратися з ним — це Ван Дейк, Саліба, ну і я сам. Я зробив свою роботу", — сказав Рюдігер.