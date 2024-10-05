Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 жовтня 2024 року.

У матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на своєму полі переміг Саутгемптон (3:1).

"Святі" відкрили рахунок на 55 хвилині зусиллями Арчера, але через три хвилини Гаверц зрівняв цифри на табло.

Потім на 69 хвилині Мартінеллі вивів команду Мікеля Артети вперед, а остаточну крапку в матчі поставив Сака за дві хвилини до кінця основного часу зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Крістал Пелес — Ліверпуль у рамках 7 туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Арсенал — Саутгемптон 3:1

Голи: Гаверц, 58 Мартінеллі, 69 Сака, 88 - Арчер, 55.

Арсенал: Рая — Парті (Томіясу, 85), Саліба, Габріел, Калафіорі (Ківьор, 90) — Гаверц, Жоржиньо (Меріно, 61), Райс — Сака, Жезус (Троссар, 61), Стерлінг (Мартінеллі, 61).

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Меннінг (Онуачу, 74) — Сугавара (Тейлор, 90), Даунс, Арібо, Вокер-Пітерс — Діблінг, Фернандеш (Армстронг, 74) — Стюарт (Арчер, 27).

Попередження: Вокер-Пітерс, Беднарек, Діблінг.