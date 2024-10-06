Англія

Колектив Фабіана Гюрцелера здійснив камбек у другому таймі.

У рамках сьомого туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брайтон приймав Тоттенгем на Амерікан Експресс Стедіум.

За підсумками першого тайму гості завдяки голам Бреннана Джонсона та Джеймса Меддісона сформували, здавалося б, комфортну для себе перевагу. Однак, у другій половині зустрічі господарям поля вдалося перехопити ініціативу та здійснити камбек. Перемогу колективу Фабіана Гюрцелера принесли результативні удари Янкуби Мінте, Джоржиніо Рюттера та Денні Велбека.

Брайтон — Тоттенгем 3:2

Голи: Мінте, 48, Рюттер, 58, Велбек, 66 — Джонсон, 24, Меддісон, 38

Брайтон: Вербрюгген — Кадіоглу (Еступіньян, 46), Вебстер (Ігор, 9), Данк, Велтман — Гіншелвуд, Балеба (Енсісо, 74) — Мінте (Груда, 87), Рюттер (Віффер, 74), Мітома — Велбек

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Кулусевські, Бентанкур (Біссума, 79), Меддісон (Мур, 86) — Джонсон, Соланке, Вернер (Сарр, 80)

Попередження: Ігор, Вербрюгген — Удоджі, Кулусевські