Україна

Шахтар шукає підсилення в лінію півзахисту.

Шахтар проявляє інтерес до гравця боснійського Железнічара Абдулмаліка Аль-Джабера, повідомляє Sportske.ba.

За інформацією джерела, у вересні футболіст отримав пропозицію від російського ростова, але гравець та його агент відхилили її. 20-річний саудівець не хотів їхати до країни-окупантки.

Аль-Джабер не проти перейти в український клуб, який регулярно виступає в єврокубкових змаганнях.

У сезоні-2023/24 Аль-Джабер зіграв 15 матчів, відзначившись 1 голом. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 400 тисяч євро.