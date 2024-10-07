Україна

Хорват підтримує киян лише в єврокубках.

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна заявив, що завжди підтримує Динамо в єврокубках.

"Ми незадоволені тим, як стартували, але це не катастрофа. У нас одне очко та 6 матчів попереду. Ми повинні підтримувати один одного у такій важкій ситуації. Я щирий та чесний вболівальник Динамо Київ, коли воно грає в Європі, нам потрібні очки.

Не треба критикувати та говорити, що футболісти не стараються, не хочуть, коли грають за збірну, за Шахтар, за Динамо. Пацанам, футболістам складно. Повірте мені, вони завжди віддають більше, ніж 100% на полі", – сказав Срна.

Шахтар та Динамо не забили жодного голу в перших двох турах Ліги чемпіонів та Ліги Європи відповідно.